Gölyaka İlçe Müftüsü Şimşekoğlu'na Veda Yemeği

Düzce'nin Gölyaka İlçe Müftülüğünden Kırklareli Babaeski İlçe Müftülüğüne atanan Mehmet Şimşekoğlu onuruna veda yemeği düzenlendi.



Gölyaka 15 Temmuz Şehitleri İmam-Hatip Ortaokulu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen veda yemeğinde konuşan Şimşekoğlu, ilçede yaklaşık 7 yıl görev yaptığını söyledi.



Gölyaka'ya geldiği günden itibaren hizmet etme aşkıyla birçok işleri tamamladıklarını belirten Şimşekoğlu, "Görev süresince ilçe müftülük binasını merkeze taşıdık, Merkez Camii avlusunda yenilikler yaptık. 150 öğrencinin eğitim görebileceği yatılı Kur'an kursunu hayata geçirdik ve daha birçok alanda hizmetlerimizi sürdürdük. Bu yemeği organize edenlerden Allah razı olsun. Hepiniz hakkınızı helal edin." diye konuştu



İl Müftüsü Selami Emen de hizmetlerinden dolayı Şimşekoğlu'na teşekkürlerini iletti.



Yemeğe, Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş, Belediye Başkanı Bekir Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Samet Tonga, Emniyet Amiri Selçuk Yağcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe, ilçe müftüleri ve çok sayıda kurum memurları katıldı.



Yemek, fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.