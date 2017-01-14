Gölyaka'da Yabanıl Meyveli Tür Ağaçlandırması Yapıldı

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü Balıklı Orman İşletme Şefliği Kabalak Düzü Mevkiinde, Orman içi boşluk ve bozuk orman vasfında toplam 2 hektarlık alanda Yabanıl Meyveli Türler ile Ağaçlandırma Eylem Planı kapsamında çalışma yaptı.



Yapılan arazi hazırlığı çalışmasının ardından, bin adet Türk Fındığı, bin adet Üvez, 500 adet Muşmula, bin adet Yabani elma fidanı toprakla buluşturuldu.



Gölyaka Orman İşletme Müdürü Mevlüt Arslan, Yaban elması, Muşmula, Türk fındığı, Üvez gibi yabanıl meyveli türler ile ağaçlandırmanın yöredeki yaban hayvanlarına besin kaynağı sağlayacağını, ayrıca kırsal kesimde yaşayan orman köylüsü vatandaşlarımıza ek gelir getireceği ve yetişme ortamı özellikleri dikkate alınarak yöreye uygun türler ile yapılan ağaçlandırma çalışmalarının yöre ormanlarının biyolojik çeşitliliğine de katkı sağlayacağını, 2017 yılında ve daha sonraki yıllarda yapılacak bakım ve gerekirse tamamlama çalışmaları ile sahanın yüzde 100 başarılı hale getirilmesinin hedeflendiğini bildirdi. - DÜZCE