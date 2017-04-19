Gölyaka'da Minik Ellerle Fidan Dikildi

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü ve Gölyaka Anaokulu tarafından birlikte organize edilen etkinlikle çocuklara ağaç sevgisini aşılamak amacıyla fidan dikim etkinliği gerçekleştirildi.



Etkinliğe kurum amirleri, öğretmenler, veliler ve minik öğrenciler katıldı. Dikilen fidanlara can suyu minik ellerle verildi, etkinlikte çocukların heyecanı gözlerinden okundu. Etkinlik sonunda Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü'nce minik öğrencilere çeşitli hediyeler verildi ve fidan dağıtımı gerçekleştirildi. - DÜZCE