Gölyaka'da "Mehmetçiğe Aile Şefkati" Programı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde "Mehmetçiğe Aile Şefkati" programı düzenlendi.



Gölyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından İlçe Jandarma Komutanlığında düzenlenen etkinlikte konuşan Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş, anlamlı bir program icra edildiğini söyledi.



İlçede yaşayan vatandaşlarla askerlerin bir arada zaman geçirmelerini sağladıklarını belirten Kaymakam Keleş, "Askerlerimizin Gölyaka'da da olsa vatanlarından uzak, memleketlerinden ve ailelerinden uzak olmadıklarını, burada da birer ailelerinin olduklarını Mehmetçiğimize hissettirmek istediler. Herkese katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.



Gölyaka İlçe Halk Eğitim Müdürü Ahmet Beyter ise, Nene Hatunlar, Halide Onbaşılar, Şerife bacılar ile Seyit Onbaşı, Hasan Tahsinleri, Ömer Halisdemir'leri buluşturmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.



Beyter, "Gayretlerimiz, gözü tetikte, yüreği sılada, aklı vuslatta, kalbi vatan aşkıyla çarpan Mehmetçiğimize bir nebze de olsa gurbette olmadığını hissettirmektir. Ana kucağından asker ocağına kına yakılarak, davullar çalarak uğurlanan kahramanlarımıza ana kucağı, baba ocağı olmaktır niyetimiz. Biz Türk milleti olarak, 81 il 80 milyon ferdin bulunduğu bir aileyiz. Tefrikanın giremediği, topların sindiremediği, toplu vuran yürekleriz." ifadelerini kullandı.



Etkinlikte, Gölyakalı hanımlar, hazırladıkları yiyecekleri İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan askerlere ikram etti.



Etkinliğe, Belediye Başkanı Bekir Akbulut, İlçe Jandarma Komutanı Samet Tonga, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Yağcı, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.