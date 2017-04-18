Gölyaka'da Kermes

Gölyaka'da, Kur'an kursları yararına kermes düzenlendi.



Gölyaka Belediye Park'ında kurulan kermesin açılışına, Gölyaka Kaymakamı Adem Keleş, Gölyaka Belediye Başkanı Bekir Akbulut, İlçe Emniyet Amiri Selçuk Yağcı, İlçe Müftüsü İbrahim Kapancı, kurum müdürleri, diyanet görevlileri ve çok sayıda vatandaşın katıldı.



Açılışta konuşan İlçe Müftüsü Kapancı, kermese yapılacak yardımların, Kur'an kurslarının ve orada okuyan öğrencilerin yararına aktarılacağını belirtti.



Kapancı, "Bir hafta boyunca açık kalacak olan kermesimize yapılacak olan yardımların ve duaların kabul olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum." dedi.



Yapılan konuşmaların ardından kermes, dualar eşliğinde açıldı.