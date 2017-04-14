Golü Attı, Gözyaşlarına Boğuldu!

Brezilya Kupası'nda Vitoria ile Parana arasında oynanan mücadele duygusal anlara sahne oldu.



88. dakikada Parana'yı 2-0 öne geçiren Guilherme Biteco, golün ardından hüngür hüngür ağladı.



Guilherme Biteco, attığı golden sonra formasını çıkarttı.



Formanın altındaki tişörtte kardeşi Matheus Biteco'nun fotoğrafı vardı.



Matheus Biteco, geçtiğimiz Kasım ayında düşen Chapecoense takımının uçağında hayatını kaybeden futbolcular arasında yer alıyordu.



29 Kasım'daki kazada 77 kişi hayatını kaybetmişti.



Kaynak: Sporvadisi.com