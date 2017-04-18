Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılamasını hedefleyen 'Gölsu' projesi hayata geçiriliyor.



DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu'nun talimatıyla başlatılan 'Gölsu' projesinden Edirne'nin de faydalandığını belirtti. Acu, bu kapsamda çalışmaları hızla devam eden Edirne Lalapaşa 1 Barajının temelden yüksekliğinin 40,50 metre olduğunu ve barajda depolanacak 5,61 milyon metreküp su ile 12 bin 670 dekar zirai arazinin sulanacağını söyledi.



Genel Müdür Acu, "Çalışmalarda baraj dolgusu tamamlanmış olup projede kalan Cebri boru ve ekipmanlarının montajı yapılarak dipsavak tamamlanacak ve sulama inşaatında 10 bin 732 metre CTP ana boru hattı ile 46 bin 544 metre HDPE boru imalatı yapılacaktır" dedi.



Projenin tamamlanması ile 2017 birim fiyatları ile dekar başına 400 TL gelir artışı, ülke ekonomisine yıllık 5 milyon TL katkı sağlanmasının hedeflendiğini belirten Acu, "Proje ile birlikte bölgede sulu tarıma geçilmesiyle ürün çeşit ve deseninde artış sağlanması elde edilecek gelir artışının bölge insanın ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması hedeflenmektedir" ifadelerini kaydetti.



Baraj sulamasında 15 kilometre HDPE boru ihzaratı yapıldığı ve baraj sulamasında 7 kilometre HDPE boru hattı döşendiği açıklandı.



Trakya Gelişim Projesi (TRAGEP) kapsamında bulunan Edirne'de tamamlanan ve tamamlanacak projeler ile 2003-2019 yılları arasında bir milyon 275 bin 420 dekar zirai alanın sulamaya açılması, sulamaya açılan alanlardan 714 milyon 976 bin TL yıllık zirai gelir elde edilmesi, 76 adet yerleşim yerinin ve 26 bin 990 dekar arazinin taşkınlardan korunması hedeflendiği açıklandı. - EDİRNE