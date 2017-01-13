Gölpazarı ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, Bedi köyündeki evinde yalnız yaşayan Mustafa Genç'ten haber alamayan komşuları, İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi.
Eve giren ekipler, Genç'in 3 gün önce öldüğünü belirledi.
Genç'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Gölpazarı'nda Şüpheli Ölüm
Gölpazarı ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
Gölpazarı ilçesinde yalnız yaşayan 70 yaşındaki kişi evinde ölü bulundu.
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