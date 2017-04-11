Gölpazarı'nda "Sandık Kurulu Görevi" Eğitimi

Gölpazarı ilçesinde, İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından anayasa değişikliği halk oylamasında görev alacak olan sandık başkanlarına eğitim verildi.



İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ayşe Şeyma Şentürk, Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda yaptığı konuşmada, ülke genelinde 16 Nisan'da yapılacak olan anayasa değişikliği halk oylamasında sandık başkanlarının alması gereken önlemler, kurallar, tutulacak tutanaklar, sayımlar ve mühürleme gibi konularda eğitim verildiğini söyledi.



Gölpazarı ilçesinde toplam 63 sandık görevlisinin görev alacağı eğitimde YSK tarafından hazırlanan film izlettirildi.



Gölpazarı'nda 8 bin 151 seçmenin oy kullanacağı bildirildi.