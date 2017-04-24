Gölpazarı'nda Öğrenci Yararına Kermes

Gölpazarı ilçesinde, Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, ihtiyaç sahibi öğrenciler yararına kermes düzenledi.



Gölpazarı Belediye Başkanı Vedat Kazıcı, İstiklal Mahallesi Çiğdem Sokak'taki bir iş yerinde yapılan kermesin açılışında, derneklerinin bu tür etkinlikleri devamlı olarak yaptığını belirterek, kermese emeği geçen ailelere, desteği olan esnafa ve vatandaşlara teşekkür etti.



Dernek Başkanı Hasan Başar ise "Kermesimizin çeşitliliği bakımından el emeği, göz nuru döken hanım kardeşlerimize ve onlara destek olan eşlerine teşekkür ediyorum. Elde edilen gelirin 40 öğrencimize faydası olacaktır." dedi.



2 Mayıs'a kadar açık olacak kermeste, gıda ve giyecekler satışa sunuldu.