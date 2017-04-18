Gölpazarı'nda Kan Bağışı Kampanyası

BİLECİK (AA) – Gölpazarı ilçesinde, Eskişehir Kızılay Kan Merkezi tarafından kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Eskişehir Kızılay Kan Merkezi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında Gazimihal ilk ve ortaokulunda gerçekleştirilen kampanya ilgi gördü.



Eskişehir Kan Merkezi sorumlusu Dr. Mesut Mızrak, kan bağışının önemli bir konu olduğunu ifade ederek, "Bir kan üç can demektir. Kan acil değil ihtiyaçtır, bu nedenle kan verebilecek kişilerin bağış yapmalarını bekliyoruz." dedi.