Gölpazarı'nda "İş Sağlığı ve Güvenliği" Eğitimi

Gölpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, İŞKUR ve hizmet alımı çalışanlarına "İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitimi verildi.



Gölpazarı Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü salonunda düzenlenen eğitimde konuşan İş Güvenliği Uzmanı Özlem Yetkin, iş sağlığı ve güvenliğinin temel amacının, iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir ortam temin etmek, gerekli tedbirleri almak ve acil durum projelerini hazır hale getirmek olduğunu söyledi.



Çalışanları iş kazaları, mesleki hastalıklar, iş sağlığı ve güvenliği ile çalışma hayatına dair hak ve sorumlulukları konusunda bilgilendirmeyi amaçladıklarını aktaran Yetkin, "2016 yıl sonu itibarıyla ülkemizde bin 970 kişi ölümlü kazalarda hayatını kaybetti. İş kazalarının en fazla inşaat işlerinde olduğu görülmektedir. Amacımız sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak, çalışanları çalışma ortamından kaynaklanan sağlık ve güvenlik risklerine karşı korumak." diye konuştu.



Yetkin, iki hafta sürecek eğitim sonucunda başarılı olan çalışanlara sertifika verileceğini bildirdi.