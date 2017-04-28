Gölpazarı'nda "Çiftçi Eğitim Kursu"

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının "Tarımsal Nüfus Gençleşiyor" projesi kapsamında, Gölpazarı ilçesinde "Çiftçi Eğitim Kursu" başladı.



Proje kapsamında, ilçeye bağlı Gökçeözü köyünde meyve ağacı budama, Kavak köyünde de besi sığırcılığı kursları açıldı.



Kurslarda, Gölpazarı Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü personeli Ziraat Mühendisi Serdar Örkütgil ile Veteriner Yusuf Ozan Yılmaz eğitim verecek.



59 kursiyerin katıldığı kurslar, 2 hafta sürecek ve başarılı kursiyerlere kurs sonunda sertifika verilecek.