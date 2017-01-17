Gölpazarı'nda 12 Meslek Liseliye Avrupa'da Staj İmkanı

Gölpazarı Güner Orbay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 12 öğrenci, hazırlanan AB projesiyle Almanya, İspanya, Romanya ve Çekya'da staj imkanına kavuştu.



Okuldan yapılan açıklamaya göre, AB Eğitim ve Gençlik Programı Erasmus Plus kapsamında hazırlanan Ostomi ve Yara Sorunlu Sessiz Çığlıklara Uzanan Profesyonel Eller Projesi, Türk Ulusal Ajansı tarafından kabul edildi.



Proje Koordinatörü Ahmet Basatemur, geçmiş yıllarda okullarının, iki kez koordinatör, bir kez de ortak olunan projelerle 50 öğrencisinin Almanya, İtalya, Hollanda, Danimarka'ya gibi ülkelere giderek staj yapma, farklı kültürleri tanıma imkanı bulduğunu belirtti.



Bu yıl da koordinatör olarak yer aldıkları AB projesiyle 12 öğrencinin Almanya, İspanya, Romanya ve Çekya'da bu imkanlara sahip olacağını dile getiren Basatemur, "Bu tür projelerle yurt dışında staj yapma fırsatı bulan öğrenciler, ülkemizle Avrupa ülkeleri arasında sağlık hizmetleri alanında kıyaslama yaparak aslında ülkemizin daha ileri düzeyde olduğunu fark edecektir." ifadelerini kullandı.