Gölpazarı Khgb Olağan Genel Kurulu

Gölpazarı ilçesinde, Köylere Hizmet Götürme Birliği (KHGB) Genel Kurulu, yapıldı.



Birlik Başkanı Kaymakam Kadir Duman başkanlığında Şehit Kemal Ay Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, 2016 yılı faaliyet raporu ve 2016 yılı gelir gider hesapları görüşülerek, oy birliği ile kabul edildi.



Daha sonra bir yıl süreyle birlik encümenin de görev yapacak üyelerin seçimine geçildi.



Üyeliklere İbrahim Demir ve Selami Uğural seçildi.