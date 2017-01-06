Gölpazarı Kaymakamı Duman, Göreve Başladı

Bilecik'in Gölpazarı Kaymakamlığına atanan Kadir Duman, görevine başladı.



Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçeye hizmet etmek için geldiğini söyledi.



Belediye Başkanı, siyasi parti temsilcileri, birim amirleri ve vatandaşlarla hep beraber ilçeye hizmet edeceklerini belirten Duman, "Sorunları çözmeye çalışacağız. İlçe nüfusu yaşlı olduğundan dolayı çeşitli projelerle gençlerin ilçede kalması için çalışacağız." dedi.