Gölpazarı Kaymakamı Bulut'un İlk Ziyareti

Bilecik'in Gölpazarı İlçe Kaymakamı Kadir Bulut ilk iadeyi ziyaretini gerçekleştirdi.



AK Parti İlçe Başkanı Avukat Semih Yavuz ve İlçe Teşkilat üyelerinin hazır bulunduğu ziyaret samimi havada geçti. Tanışma faslının ardından, ilçenin genel sorunları hakkında konuşulurken, bunların ortadan kaldırılması, genç nüfusun dışarı göç etmesinin önüne geçilmesi için neler yapılabilir konuları tartışıldı. AK Parti İlçe Başkanı Yavuz ve İlçe Teşkilat üyeleri, Kaymakam Bulut'a ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. - BİLECİK