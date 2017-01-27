Gölkay Park'a Korkuluk İnşa Ediliyor

İzmit Belediyesi tarafından Gölkay Park'ta korkuluk çalışması yapılıyor.



Belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Gölkay bölgesindeki ana yol kenarına 300 metre uzunlukta demir korkuluk yapılıyor. Bölgedeki çalışmanın devam ettiğini söyleyen yetkililer, "Çalışma ile yaya ve araç geçişi güvenli hale gelmiş olacak" dediler. - KOCAELİ