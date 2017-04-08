Geleneksel Türk Tiyatromuz'un en önemli ve en sevilen gölge karakterleri Karagöz ve Hacivat oyunumuzun baş karakterleridir. Onlara Küşteri Usta, Yardak Memiş, Kahraman Bekçi Haso Hüso ve Binbirkılık eşlik etmektedir. Oyunumuzun konusu ise şöyledir; Küşteri Usta ve Memiş Karagöz Gölge Oyunu için hazırlık yapmaktadır. Bekçi Haso Hüso ile hırsızlık yapan, yalan söyleyen ve sürekli kılık değiştiren Binbirkılığın peşindedir. Tek derdi onu yakalayıp hapishaneye atmak ve başbekçi olmaktır fakat Binbırkılık sürekli kılık değiştirdiği için yakalamakta zorluk çeker. Bu sırada Karagöz oyunumuz başlamıştır.. Oyun sırasında Karagöz'ün karısı çocuğu uyandırdıkları için Karagöz ve Hacivat' a"gölgeniz çıksın canlanın emi" diye beddua eder ve bunu 3 kez tekrarlar o anda Karagöz ve Hacivat'ın masalsı dünyalarının anlatıldığı gölge perdesinden canlanıp sahneye gelmeleri ile kendilerini olayların içinde bulurlar...





Yaş Sınırı: Genel İzleyici



Genel İzleyici





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Kulis Sanat Tiyatrosu



Mekan Adresi : Bahçelievler 7.Cadde 62.Sokak (Eski 30.sokak) No: 32



Başlangıç Saati : 09.04.2017 10: 00: 00



Bitiş Saati : 09.04.2017 11: 00: 00



Kategori : Gölgenin Canı



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır