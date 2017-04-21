Gölge

"Gölge", Altkat Sanat'ta seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Gölge

"Gölge", Altkat Sanat'ta seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.

Bir kadın... Evinin bir kısmına kendini konuşlandırmış, duran bir kadın. İçi dağ, tepe koşarken; orada duran bir kadın.

Kendisini biri değil, bir şey haline ne zaman getirdiğini sorularda, cümlelerde arayan, durmadan arayan bir kadın. 

Tüm kelimelerin bir paradokstan öteye gidemediği zamanları yaşayan; tüm cümleleri, önce kelimelere, sonra da harflerine kadar bölüp, sonra onlardan tekrar cümleler yazan bir kadın. O tüm bunları gerçekten yaparken, siz de onun salonunun bir köşesine çekilip, sandalyenize kurulup, bir gününe tanık olacaksınız! Unutamayacağınız bir tecrübe olacak!

Yazan: Harun Güzeloğlu 

Yöneten: Özgün Çoban

Yönetmen Yardımcısı: Özge Öztürk

Oynayan: İlkay Kayku

Reji Asistanları: Ali Karaca, Ceren Taştoka

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Kadıköy

Mekan : Altkat Sanat

Mekan Adresi : Caferağa Mah. Moda cad. Huzur Palas Pasajı alt katı No: 35/5

Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00

Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 30: 00

Kategori : Gölge

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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