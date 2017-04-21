Gölge
"Gölge", Altkat Sanat'ta seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.
"Gölge", Altkat Sanat'ta seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.
Bir kadın... Evinin bir kısmına kendini konuşlandırmış, duran bir kadın. İçi dağ, tepe koşarken; orada duran bir kadın.
Kendisini biri değil, bir şey haline ne zaman getirdiğini sorularda, cümlelerde arayan, durmadan arayan bir kadın.
Tüm kelimelerin bir paradokstan öteye gidemediği zamanları yaşayan; tüm cümleleri, önce kelimelere, sonra da harflerine kadar bölüp, sonra onlardan tekrar cümleler yazan bir kadın. O tüm bunları gerçekten yaparken, siz de onun salonunun bir köşesine çekilip, sandalyenize kurulup, bir gününe tanık olacaksınız! Unutamayacağınız bir tecrübe olacak!
Yazan: Harun Güzeloğlu
Yöneten: Özgün Çoban
Yönetmen Yardımcısı: Özge Öztürk
Oynayan: İlkay Kayku
Reji Asistanları: Ali Karaca, Ceren Taştoka
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Kadıköy
Mekan : Altkat Sanat
Mekan Adresi : Caferağa Mah. Moda cad. Huzur Palas Pasajı alt katı No: 35/5
Başlangıç Saati : 21.04.2017 20: 30: 00
Bitiş Saati : 21.04.2017 22: 30: 00
Kategori : Gölge
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır