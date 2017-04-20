"Gölge", Altkat Sanat'ta seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor.



Bir kadın... Evinin bir kısmına kendini konuşlandırmış, duran bir kadın. İçi dağ, tepe koşarken; orada duran bir kadın.



Kendisini biri değil, bir şey haline ne zaman getirdiğini sorularda, cümlelerde arayan, durmadan arayan bir kadın.



Tüm kelimelerin bir paradokstan öteye gidemediği zamanları yaşayan; tüm cümleleri, önce kelimelere, sonra da harflerine kadar bölüp, sonra onlardan tekrar cümleler yazan bir kadın. O tüm bunları gerçekten yaparken, siz de onun salonunun bir köşesine çekilip, sandalyenize kurulup, bir gününe tanık olacaksınız! Unutamayacağınız bir tecrübe olacak!



Yazan: Harun Güzeloğlu



Yöneten: Özgün Çoban



Yönetmen Yardımcısı: Özge Öztürk



Oynayan: İlkay Kayku



Reji Asistanları: Ali Karaca, Ceren Taştoka



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Kadıköy



Mekan : Altkat Sanat



Mekan Adresi : Caferağa Mah. Moda cad. Huzur Palas Pasajı alt katı No: 35/5



Başlangıç Saati : 20.04.2017 20: 30: 00



Bitiş Saati : 20.04.2017 22: 30: 00



Kategori : Gölge



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır