Bir kadın... Evinin bir kısmına kendini konuşlandırmış, duran bir kadın. İçi dağ, tepe koşarken; orada duran bir kadın. Kendisini biri değil, bir şey haline ne zaman getirdiğini sorularda, cümlelerde arayan, durmadan arayan bir kadın. Tüm kelimelerin bir paradokstan öteye gidemediği zamanları yaşayan; tüm cümleleri, önce kelimelere, sonra da harflerine kadar bölüp, sonra onlardan tekrar cümleler yazan bir kadın. O tüm bunları gerçekten yaparken, siz de onun salonunun bir köşesine çekilip, sandalyenize kurulup, bir gününe tanık olacaksınız! Unutamayacağınız bir tecrübe olacak!





Yaş Sınırı: Genel İzleyici





Oyuncular: İlkay Kayku





Reji Asistani: Ali Karaca, Ceren Taştoka





Yazan: Harun Güzeloğlu





Yöneten: Özgün Çoban, Özge Öztürk



Genel İzleyici





Detaylar :



İl : Ankara



İlce : Çankaya



Mekan : Ruhi Bey Sahnesi



Mekan Adresi : Arjantin Caddesi, Budak Sokak 5/1



Başlangıç Saati : 19.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 19.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Gölge



Tür : Sahne Sanatları



Ücretlimi? : Hayır