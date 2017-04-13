Gölge

Bir kadın.

Gölge

Bir kadın... Evinin bir kısmına kendini konuşlandırmış, duran bir kadın. İçi dağ, tepe koşarken; orada duran bir kadın. Kendisini biri değil, bir şey haline ne zaman getirdiğini sorularda, cümlelerde arayan, durmadan arayan bir kadın. Tüm kelimelerin bir paradokstan öteye gidemediği zamanları yaşayan; tüm cümleleri, önce kelimelere, sonra da harflerine kadar bölüp, sonra onlardan tekrar cümleler yazan bir kadın. O tüm bunları gerçekten yaparken, siz de onun salonunun bir köşesine çekilip, sandalyenize kurulup, bir gününe tanık olacaksınız! Unutamayacağınız bir tecrübe olacak!


Yaş Sınırı: Genel İzleyici


Oyuncular: İlkay Kayku


Reji Asistani: Ali Karaca, Ceren Taştoka


Yazan: Harun Güzeloğlu


Yöneten: Özgün Çoban, Özge Öztürk

Genel İzleyici


Detaylar :

İl : Ankara

İlce : Çankaya

Mekan : SineSet Akademi Sahnesi

Mekan Adresi : Güvenevler Mah. Cinnah Caddesi Alaçam Sok. 9/3

Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 00: 00

Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 00: 00

Kategori : Gölge

Tür : Sahne Sanatları

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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