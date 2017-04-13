Gölge
Bir kadın.
Bir kadın... Evinin bir kısmına kendini konuşlandırmış, duran bir kadın. İçi dağ, tepe koşarken; orada duran bir kadın. Kendisini biri değil, bir şey haline ne zaman getirdiğini sorularda, cümlelerde arayan, durmadan arayan bir kadın. Tüm kelimelerin bir paradokstan öteye gidemediği zamanları yaşayan; tüm cümleleri, önce kelimelere, sonra da harflerine kadar bölüp, sonra onlardan tekrar cümleler yazan bir kadın. O tüm bunları gerçekten yaparken, siz de onun salonunun bir köşesine çekilip, sandalyenize kurulup, bir gününe tanık olacaksınız! Unutamayacağınız bir tecrübe olacak!
Yaş Sınırı: Genel İzleyici
Oyuncular: İlkay Kayku
Reji Asistani: Ali Karaca, Ceren Taştoka
Yazan: Harun Güzeloğlu
Yöneten: Özgün Çoban, Özge Öztürk
Genel İzleyici
Detaylar :
İl : Ankara
İlce : Çankaya
Mekan : SineSet Akademi Sahnesi
Mekan Adresi : Güvenevler Mah. Cinnah Caddesi Alaçam Sok. 9/3
Başlangıç Saati : 13.04.2017 20: 00: 00
Bitiş Saati : 13.04.2017 21: 00: 00
Kategori : Gölge
Tür : Sahne Sanatları
Ücretlimi? : Hayır