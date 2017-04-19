Golf: Turkish Airlines Challenge Tour Pro-Am Golf Turnuvası
Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Challenge Tour Pro-Am golf turnuvası sona erdi.
Antalya'da düzenlenen Turkish Airlines Challenge Tour Pro-Am golf turnuvası sona erdi.
Serik ilçesi Belek turizm merkezi Gloria Golf Club'te gerçekleştirilen turnuvaya 24'ü profesyonel ve 72'si amatör oyuncudan oluşan 24 takım katıldı.
Organizasyonda birinciliği Sebastian Soderberg, Yusuf Kaya, Mustafa Güzel ve Abdullah Irmak'tan oluşan National Golf Club takımı elde etti. İkinciliği Paul Maddy, Arzu Narin, Oya Dağlı ve Zühra Kırıkgeri'nin mücadele ettiği Bodrum Golf Club alırken, üçüncülüğü ise Ben Evans, Stefan Nottenboom, Hasan Ceylan ve Yavuz Küçük'ten oluşan Carya Golf Club kazandı.
Dereceye giren takımlara ödülleri İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Türk Hava Yolları Antalya Bölge Müdürü Ömer Durna ve Avrupa Challenge Tour Genel Müdürü Alain de Soultrait tarafından verildi.
Turnuvaya İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, İçişleri Bakanlığı Personel Daire Başkanı Erol Rüstemoğlu, Serik Kaymakamı Haluk Şimşek, geçen yılın şampiyonu Fransız Clement Sordet de katıldı.