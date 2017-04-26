Golf Oynarken Kalp Krizi Geçiren Turist Öldü

ANTALYA'nın Serik İlçesi'nde golf oynarken kalp krizi geçiren İsviçreli 65 yaşındaki Thomas Karl, yaşamını yitirdi.



Serik'e bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir golf sahasında arkadaşları ile birlikte golf oynayan İsviçreli turist Thomas Karl, aniden fenalaşarak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kalp krizi geçirdiği tahmin edilen turisti ambulansla Özel Aspendos Anadolu Hastanesi'ne götürdü. İsviçreli turist burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Savcının incelemesinin ardından Thomas Karl'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. - Antalya