Golf Oynarken Fenalaşan Turist Hayatını Kaybetti

ANTALYA (AA) – Antalya'da golf oynarken fenalaşan İsviçreli turist Thomas Karl (65) yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Serik ilçesi Belek Turizm Merkezinde bulunan bir otelin sahasında, arkadaşları ile golf oynayan İsviçreli Thomas Karl (65) sahada fenalaştı. Arkadaşları tarafından çağrılan ambulansla özel hastaneye kaldırılan Karl, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Karl'ın cesedi yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Karl'ın kalp krizi sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği öne sürüldü.