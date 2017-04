Golf Federasyonu Başkanı Ağaoğlu: "Her Şeyi Devletten Beklersen Biraz Hazır Yiyicilik Oluyor"

Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, golf turnuvalarının düzenlenmesiyle ilgili, "Her şeyi devletten beklersen biraz hazır yiyicilik oluyor. Hazırı da bir yere kadar yersin. Bu işin yürüyüp gitmesi lazım. İspanya, Portekiz, İtalya ve Fransa nasıl yapıyorsa bizim de aynı şekilde yapmamız lazım" dedi.



Türkiye Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Turkish Airlines Challenge Golf Turnuvası öncesi turnuvanın oynanacağı Gloria Golf Kulüp'te açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, "Bir alt lig olmasına rağmen 'Challenge' olarak isimlendirilen müsabaka aslında mücadele açısından baktığımız zaman en yoğun mücadelelere sahne olan turnuva. Burada derece yapmak ya da yukarıya çıkmak oldukça zor. Zaten yıllardır bizim de takip ettiğimiz bir turnuva. Daha önce de 1997 yılında Türkiye'de de 2 kez düzenlenmişti. Özellikle bu turnuvaya ev sahipliği yapmamızın en önemli nedenlerden birisi genç oyuncularımıza wildcard (puanı olmayan oyunculara hak verilmesi) almak ve bunu da diğer turnuvalarla değiştirerek her oyuncu için bu turnuvada en az 5-6 müsabakada oynama şansı tanımak" dedi.



'ÜCRETLERİNİ KENDİLERİ ÖDÜYOR'



2018-2019 yılında turnuvanın çok daha popüler hale geleceğini kaydeden Ağaoğlu, "Genel olarak söylenen bu kadar mükemmel hava, mükemmel sahalar, mükemmel oteller, rekabet edilebilir fiyatlar. Çünkü turnuvaya katılanlar profesyonel müsabaka olduğu için ücretlerini kendileri ödüyor. Hizmet kalitesinin de ön planda olması, oyuncuların birinci öncelik tercihi oluyor Challenge Tour'da. Türk Hava Yolları Açık Golf Turnuvası'nda zaten final serisinde olduğumuz için o müsabaka herkesin göz bebeği" diye konuştu.



'ELLERİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALARI LAZIM'



Turizmde sıkıntılı günler yaşanırken, bu tür turnuvaların sorunsuz oynanması ve oyuncuların beğenisiyle sonuçlanmasının önemli olduğuna dikkati çeken Ağaoğlu, şöyle dedi: "Burada da bir sıkıntı yaşamıyoruz. Ülkenin turizmine özellikle golf turizmine faydası olacağı kesin. Bu müsabakalar önemli. Biz bu müsabakaya ev sahipliği yapabiliyoruz Türk Hava Yolları'nın desteğiyle. Golf müsabakalarının sayısı Türkiye'de artması lazım. Golf turizminde var olmak ya da ön plana çıkmak istiyorsak 'rakibimiz İspanya ve Portekiz' diyorsak, Fransa ve İtalya'nın önünde yer almak istiyorsak yapmamız gereken çok şey var. Saha sayısının artması, bu ve buna benzer müsabakalarda sahaların ve bölgenin tanıtımı açısından son derece önemli. Federasyon olarak her türlü riski finansal anlamda göze alarak Türk Hava Yolları'nın desteği hiç azımsanmayacak ölçüde, Spor Bakanlığı'nın ve diğer sponsorların desteği ile bu müsabakaları düzenliyoruz. Bu bölgede bu iş ticaret olarak da değerlendiriliyorsa bölgedeki otel ve saha sahiplerinin de artık ellerini taşın altına koymaları lazım. Devlet organize etsin, organizasyonun parasını devlet versin, Türk Hava Yolları çok büyük ama onlar 10 veriyorsa siz de bölgedeki oteller ve sahalar olarak, Antalya olarak 1 verin. Ona da razıyız. Bu anlayış ve düşüncenin oturması lazım. Her şeyi devletten beklersen biraz hazır yiyicilik oluyor. Hazırı da bir yere kadar yersin. Bu işin yürüyüp gitmesi lazım. İspanya, Portekiz, İtalya ve Fransa nasıl yapıyorsa bizim de aynı şekilde yapmamız lazım. Devlet, Spor Bakanlığı, Türk Hava Yolları versin halledelim, yok böyle bir şey. Bu bölgede golf turizminden ekmek yiyen birçok otel ve golf sahası var. Bunlar azımsanacak rakamlar değil."



Belek Turizm Yatırımcıları Birliği'ni (BETUYAB) son 3 senedir müsabakaların içerisinde göremediğini kaydeden Ağaoğlu, "BETUYAB bu bölgedeki otel ve golf sahalarının oluşturmuş olduğu, bütçesi de azımsanmayacak bir kurum. Bu işten turizm faydalanacaksa, bölge faydalanacaksa ben Trabzon Open ya da Sürmene Open yapmıyorum. Bunun faydası dokunacaksa Belek'e, Antalya'ya dokunuyor. O zaman bu civardaki sivil toplum örgütlerinin veya benzeri dernek ve kuruluşların bu taşın altına ellerini sokmaları lazım" dedi.



