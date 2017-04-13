Gölette Kadın Cesedi Bulundu

Manisa'nın Kula ilçesinde gölette yaşlı bir kadının cesedi bulundu.



Edinilen bilgiye göre, Kenger Mahallesi'nde bulunan sulama göletine balık avlamak için giden vatandaşlar, suyun üzerinde bir cesetle karşılaştı. Vatandaşlar, bunun üzerine Kula İlçe Jandarma Komutanlığını arayarak ihbarda bulundu. 112 acil servis ekipleri ile birlikte olay yerine gelen jandarma ekipleri Şennur C.'ye (60) ait olduğu belirlenen cesedi göletten çıkardı. Şennur C.'nin akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA