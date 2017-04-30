Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde serinlemek için gölete giren Suriyeli çocuk boğuldu.



Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine 5 kilometre uzaklıktaki Sulutepe Göleti yanındaki mesire alanına piknik yapmaya giden Suriyeli Muhammed Mehdi (12), iki arkadaşıyla yüzmek için gölete girdi.



Bir süre sonra çırpınmaya başlayan 3 arkadaştan ikisi kendi imkanlarıyla sudan çıkarken Mehdi ise gölette kayboldu.



Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, Mehdi'yi bulmak için gölette arama çalışması başlattı.



Çalışmaların sonuç vermemesi üzerine kent merkezinden gelen sualtı polisi, yaptıkları aramanın sonucunda Mehdi'nin cansız bedenini sudan çıkardı.



Çocuğun cenazesi incelemelerin ardından Şanlıurfa Adlı Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.