Gölet ve Sulama Kanallarına Girenlere İdari Ceza Uygulanacak

DSİ Erzurum 8. Bölge Müdürlüğü'nünce işletmeye açılan tesislerin inşa edildiği yıllarda yerleşimin olmadığı ancak, zaman içerisinde imara açılarak nüfusun yoğunlaştığı bölgelerde kanal ve depolama tesislerinde akan ya da durağan su kütleleri ile tesislerin işletme ve bakımı için kullanılan servis yollarının maksatları haricinde kullanılmasının bölge halkının can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğu belirtildi.



Erzurum Valiliği'nce konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, tesisler çevresinde can ve mal güvenliliğinin sağlanması maksadıyla, tesislere korkuluk yapılması, çit çekilmesi, bariyer konulması, sesli ve ışıklı uyarı düzeneğinin kurulması, işaret levhası konulması, ızgara konulması, zincir, merdiven, şamandıra, doğal yaşam için ulaşım yapısı gibi projeye dayalı yapısal tedbirlerin yanında, yapısal olmayan tedbirler kapsamında da; duyuru, ilan, eğitim gibi yollarla halkın bilgilendirilmesi, tehlikelere karşı toplumsal bilincin arttırılması, çocuk ve gençlere yüzme eğitimi verilmesinin boğulma olaylarının azaltılmasında önemli bir rolü olduğu ifade edildi.



Açıklamada, rutin olarak sulama kanallarına su verilmeden önce ilgili kurumlar vasıtası ile sulama kanallarına suyun verileceği, hiçbir şekilde suya girilmemesi gerektiği, suya girmenin can kayıplarına sebep olabileceği vurgulanarak, Valilik Makamı tarafından alınan, DSİ tesislerinde suya girmenin emre aykırı davranış olarak belirlendiği ve uymayanlar hakkında idari yaptırım cezası uygulanacağı belirtildi.



2017 yılı sulama sezonunun başlangıcında olduğumuz bu günlerde hava sıcaklıklarına bağlı olarak yüzmek veya serinlemek için tesislere girilmesinin kesinlikle yasak olduğu açıklandı. - ERZURUM