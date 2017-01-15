Göletteki 100 Kazın Telef Olduğu Köyde Tedirginlik Başladı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Çorapa köyü sakinleri, köydeki gölete giren 100 adet kazlarının telef olduğunu, çok sayıda kaz ile büyükbaş hayvanlarına ise hastalık bulaştığını ileri sürdü.

''BÜYÜKBAŞ HAYVANLAR DÜŞÜK YAPMAYA BAŞLADILARI''

Köy muhtarı azası Mesut Şimşek, köylülerin geçimini hayvancılıkla sağladığını belirterek, "Göletin suyunun zehirli olduğunu düşünüyoruz. Yetkililerden buraya gelip suyu analiz etmelerini ve nedenini bulmalarını istiyoruz. Birçok hayvan hasta oldu. Büyükbaş hayvanlar düşük yapmaya başladılar" dedi.



Yetkililer ise, konuyla ilgili araştırma yapılacağını belirtti.