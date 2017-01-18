Goldman Sachs ve Citigroup Son Çeyrekte Karlarını Artırdı

NEW ABD'li uluslararası yatırım bankacılığı ve finansal hizmet kuruluşlarından Goldman Sachs'ın geçen yılın dördüncü çeyreğinde elde ettiği net kar, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 207, Citigroup'un elde ettiği net kar ise yüzde 9,1 arttı.



Goldman Sachs'dan yapılan açıklamada, kuruluşun 2016'nın dördüncü çeyreğindeki net karının, 2015 yılının aynı dönemine göre yüzde 207 artarak 2 milyar 350 milyon dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2015'in son çeyreğinde 765 milyon dolar net kar elde etmişti.



Şirketin dördüncü çeyrek geliri ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 12,4 yükselerek 8,2 milyar dolara ulaştı. Goldman Sachs'ın bir önceki yılın aynı dönemindeki geliri 7,3 milyar dolar olmuştu.



Kurumun hisse başına karı da 2015'in son çeyreğinde 1,27 dolar iken, geçen yılın aynı döneminde 5,08 dolara yükseldi.



Citigroup



Citigroup'dan yapılan açıklamada da bankanın geçen yılın dördüncü çeyreğindeki net karının, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9,1 artış kaydederek, 3,6 milyar dolar olduğu belirtildi. Şirket, 2015'in son çeyreğinde 3,3 milyar dolar net kar sağlamıştı.



Şirketin 2016'nın son çeyreğindeki geliri ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 8,1 azalarak 17 milyar dolara geriledi. Önceki senenin ekim-aralık döneminde Citigroup'un geliri 18,5 milyar dolar olmuştu.



Kurumun hisse başına karı da 1,02 dolardan 1,14 dolara yükseldi.



ABD'li yatırım bankacılığı ve finansal hizmet şirketlerinden JP Morgan Chase, Bank of America ve Morgan Stanley de daha önce yaptıkları açıklamalarda, 2016'nın dördüncü çeyreğine ilişkin net kar ve gelirlerinin yükseldiğini duyurmuştu.