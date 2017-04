Goldman Sachs ve Bank Of Americanın Net Kar ve Gelirleri Arttı

NEW ABD'li yatırım bankacılığı devlerinden Goldman Sachs ve Bank of Americanın, bu yılın ilk çeyreğinde gelir ve net karları arttı, ancak gelir artışları piyasa beklentilerinin altında kaldığı için her iki bankanın da New York borsasında işlem gören hisseleri değer kaybetti.



Goldman Sachstan yapılan açıklamaya göre, bankanın yılın ilk üç ayındaki net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,2 artarak 1,68 milyar dolar oldu. Bankanın net karı, 2016'nın ilk üç ayında 1,66 milyar dolar düzeyindeydi.



Bankanın hisse başına karı da aynı dönemler itibariyle 2,68 dolardan 5,15 dolara yükseldi.



Goldman Sachsın geliri de bu yılın ocak-mart döneminde, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 26,6 yükselerek 6,34 milyar dolardan 8,03 milyar dolara ulaştı, ancak bu rakam piyasa beklentisinin altında kaldı. Bu nedenle Goldman Sachsın, New York borsasında işlem gören hisseleri düşüş gösterdi. Goldman Sachs'in hisse başına değeri dün 226,26 dolar iken bugün 213,36 dolara kadar geriledi.



Bank of America



ABD'nin bir diğer yatırım bankacılığı devi Bank of Americadan yapılan açıklamaya göre de kurumun bu yılın ilk çeyreğindeki net karı, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 81,5 artışla 4,9 milyar dolar oldu. Bankanın net karı 2016'nın ilk üç ayında 2,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçmişti.



Bankanın hisse başına karı da geçen yılın ilk çeyreğinde 0,28 dolar iken, bu yılın aynı döneminde 0,41 dolara yükseldi.



Bank of Americanın geliri de bu yılın ocak-mart döneminde, geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 12,7 yükselerek 22,2 milyar dolara ulaştı. Bankanın geliri geçen yılın ilk çeyreğinde 19,7 milyar dolar olarak açıklanmıştı.



Bank of Americanın bu yılın ilk üç ayında elde ettiği gelir de piyasa beklentisinin altında kaldı. Bu nedenle, New York borsasında işlem gören Bank of America hisseleri de düşüş kaydetti.



Bankanın dün 22,81 dolardan günü tamamlayan hisse başına değeri, bugün 22,38 dolara kadar geriledi.