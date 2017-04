Goldman Sachs'ten ABD Doları Açıklaması

NEW Uluslararası yatırım bankacılığı devi Goldman Sachs, Amerikan doları konusunda yatırımcılara verdiği alım yapma tavsiyesini sona erdirdiğini duyurdu.



Goldman Sachs'ten yapılan açıklamada, bankanın geçen yılın 17 Kasım tarihinde yatırımcılara verdiği "Avro, İngiliz sterlini ve Çin yuanına karşı olarak gelecek 12 ay için Amerikan doları satın alma" tavsiyesinin sona erdirildiği belirtildi.



Açıklamada, söz konusu kararla ilgili olarak küresel ekonomideki büyümeye, ABD Başkanı Donald Trump'ın güçlü Amerikan dolarına karşı endişesine ve ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımı için yaptığı "şahin" açıklamaların azalmasına işaret edildi.



Küresel ekonomideki genişlemenin ABD ekonomisindeki büyüme performansını geride bıraktığı bildirilirken, Amerikan ekonomisine dair büyüme öngörüsünün de avro bölgesine ve İngiltere'ye dair büyüme beklentilerine kıyasla daha "ılımlı" kaldığı ifade edildi.



Açıklamada, Trump'ın geçen hafta The Wall Street Journal gazetesine verdiği açıklamada doların çok güçlendiğini söylediği hatırlatılırken, ABD hükümetinin mali ve ticari politikalarla doları etkileyebileceğine dikkat çekildi.



Ayrıca, Fed yetkililerinin geçen aylarda yaptığı "şahin" açıklamaların azaldığına işaret edilen açıklamada, Fed'in faiz artırımı için de acele etmediği bildirildi.



Goldman Sachs, en son mart ayında faiz artırım kararı alan Fed'in, haziran ve eylül aylarında olmak üzere bu yıl iki kere daha faizleri artıracağını öngörüyor.