Goldman Sachs: Kur İçin Beklenti Değişmedi
Goldman Sachs, dün yapılan referandumdan 'Evet' sonucu çıkmasının piyasalar için sürpriz olmadığını ve piyasalar için tahminlerinin değişmediğini bildirdi.
Goldman Sachs, dün yapılan referandum dan 'Evet' sonucu çıkmasının piyasalar için sürpriz olmadığını ve piyasalar için tahminlerinin değişmediğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com
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