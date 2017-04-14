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Goldman Sachs: Ekonomik Trend Sürdürülebilir Değil
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Goldman Sachs: Ekonomik Trend Sürdürülebilir Değil

Goldman Sachs, referandum sonucu ne olursa olsun Türkiye'nin cari ekonomik trendlerinin sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Goldman Sachs: Ekonomik Trend Sürdürülebilir Değil

Goldman Sachs, referandum sonucu ne olursa olsun Türkiye'nin cari ekonomik trendlerinin sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

Kaynak: Dunya.com

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