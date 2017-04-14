Goldman Sachs: Ekonomik Trend Sürdürülebilir Değil
Goldman Sachs, referandum sonucu ne olursa olsun Türkiye'nin cari ekonomik trendlerinin sürdürülebilir olmadığını ifade etti.
Goldman Sachs, referandum sonucu ne olursa olsun Türkiye'nin cari ekonomik trendlerinin sürdürülebilir olmadığını ifade etti.
Kaynak: Dunya.com
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