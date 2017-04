Sakarya Üniversitesi (SAÜ) İletişim Fakültesi tarafından düzenlenen "Golden Pumkin Kısa Film Yarışması"nın ödül töreni gerçekleştirildi.



SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, yabancı öğrencilerinin "I love Turkey because" temasıyla çektikleri kısa film gösterimleri yapıldı.



Yarışmada en iyi tanıtım filmi Rika Nurani'nin "All of these" filmi birinci, Shin Hsuan Kuo'nun "It makes me feel like home" filmi ikinci, Nur Devlet'in "Misafir" adlı filmi ise üçüncü oldu.



SAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aytekin İşman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, fakültenin çok güzel faaliyetler organize ettiğini söyledi.



İşman, öğrencilerin mezun olduklarında iş bulmalarını kolaylaştırmak amacıyla da çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Onlardan aldığımız dönütlerden yola çıkarak bu tür faaliyetleri organize ediyoruz. Temel amacımız öğrencilere bilgi ve deneyimi kazandırmak. Şu an 10 film kabul edildi. Birinci, ikinci ve üçüncüyü seçeceğiz. Birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye 2 bin lira vereceğiz. Gençler tabi yoğun bir şekilde faaliyetlerini devam ettiriyor." diye konuştu.



Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği ödül töreninde, SAÜ öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi ve SAÜ Devlet Konservatuarı'nın hazırladığı dans gösterisi beğeni topladı.



Tören, hatıra fotoğraflarının çektirilmesiyle son buldu.