Gölden Çıkartılan Cesedin Hikayesi Yürek Burktu

Seyhan Baraj Gölü'nde hayatı son bulan 25 yaşındaki Serpil Durmuş'un doğduğu andan itibaren yaşadığı yürek burkan dram şöyle ortaya çıktı: Adana Seyhan Baraj Gölü kıyısındaki Adnan Menderes Bulvarı üzerinde spor yapan vatandaşlar, suda bir kadın cesedi görünce durumu hemen polise haber verdi. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler, cesedi sudan çıka...