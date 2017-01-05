Gölde Sürüklenen Teknesini Kurtarmak İsterken Mahsur Kaldı

Şiddetli rüzgarın etkisiyle Sapanca Gölü'nde sürüklenen teknesini kurtarmak isteyen 54 yaşındaki Seyfi Köse, anahtarını unuttuğu teknesinde mahsur kaldı. Yardım isteyen Köse'nin imdadına AFAD ekipleri yetişti.



Sakarya'da 54 yaşındaki Seyfi Köse'ye ait tekne, şiddetli rüzgarın etkisiyle bağlı bulunduğu demirden kurtularak Sapanca Gölü'nde açığa sürüklendi. Durumu fark eden Köse, kayık ile teknesinin yanına ulaştı ancak teknenin anahtarını unuttuğunu fark etti. Bu sırada devam eden rüzgar sebebiyle geri dönemeyen Köse, gölde mahsur kaldı. Telefonuyla yardım isteyen adamın imdadına Sakarya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri yetişti. AFAD ekibi botla göle açılarak, Seyfi Köse'yi kurtardı. - SAKARYA