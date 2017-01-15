Gölde Kaybolan Halil Tor'un Cesedine Ulaşıldı

Bolu'nun Mengen ilçesinde baraj gölünde balık tutmak isterken teknenin batması sonrasında kaybolan 38 yaşındaki Halil Tor'un cesedine 5 gün sonra ulaşıldı. Teknede bulunan 19 yaşındaki Furkan Özçelik'in cesedine cumartesi günü ulaşılmıştı.



Edinilen bilgiye göre, salı günü Mengen'in Göjçesu beldesinde bulunan Köprübaşı Baraj Gölü'ne balık tutmak için kayıkla açılan 38 yaşındaki Halil Tor ve 19 yaşındaki Furkan Özçelik'ten haber alamayan yakınları, jandarma ekiplerine haber verdi. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama, Ankara ve Kocaeli Polis Su Altı Arama ekipleri gölde 5 günden bu yana şahısları kurtarmak için çalışma yaptı. Lodos nedeniyle batan kayıkta bulunan iki kişiden 19 yaşındaki Furkan Özçelik'e cumartesi günü ulaşılmıştı. Ekiplerin aralıksız süren çalışmaları sonrasında batan kayığın hemen çevresinde Halil Tor'un cesedine de ulaşıldı. Cumhuriyet savcısının incelemesinden sonra Tor'un cesedi Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek. - BOLU