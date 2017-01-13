Gölde Kaybolan 2 Kişi, Üçüncü Günde de Bulunamadı

BOLU'nun Mengen İlçesi'nde baraj gölünde balık tutarken, lodos nedeniyle teknenin batması sonucu kaybolan 38 yaşındaki Halil Tor ve 19 yaşındaki Furkan Özçelik'e üçüncü günde de ulaşılamadı.



Mengen İlçesi Gökçesu Beldesi'nde 3 gün önce Halil Tor ve Furkan Özçelik, balık tutmak için tekne ile Köprübaşı Baraj Gölü'ne açıldı. Eve gelmeyen Tor ve Özçelik'in yakınları, önceki gün öğle saatlerinde göle gitti. Kıyıdaki teknenin bağlı olduğu ipin ucunun boşta olduğunu fark eden yakınları, jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekibinin yaptığı taramada, akşam saatlerinde gölün yüzeyinde tekneye ait kürekler bulundu. Yapılan incelemede teknenin şiddetli lodos nedeniyle battığı belirlendi.



TEKNENİN YERİ TESPİT EDİLDİ



Bolu Belediyesi Su Altı Arama ekibi, gölde 2 gündür yaptığı arama çalışmalarını bugün de sürdürdü. AFAD ve UMKE ekipleri de kıyı bölgelerde arama yapmaya devam etti. Ekipler, teknenin battığı yeri tespit etti. Halil Tor ve Furkan Özçelik'in içerisinde olduğu düşünülen tekne, göl kenarına getirilen traktöre ip bağlanarak çekilmek istendi. Botla açılan 4 kişilik dalgıç ekibi, teknenin battığı düşünülen bölgeye daldı.



DALGIÇLARDAN BİRİ HASTANEYE KALDIRILDI



Daha önceden balık tutmak için konulan ağlara takılan dalgıçlardan biri boğulma tehlikesi geçirdi. Dalgıç, özel kıyafetinde bulunan hava pompalama özelliğini aktif hale getirerek, kıyafetinin şişmesiyle su yüzüne çıktı. Hayati tehlikesi bulunmayan dalgıç, botla bölgede hazır bekletilen ambulansla götürüldükten sonra tedbir amaçlı Bolu'daki İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı. Ağlar nedeniyle, dalgıçlar tekneye ipi bağlayamadı.



ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ



Gölde görüş mesafesinin düşük, suyun dondurucu seviyede olması ve ağların oluşturduğu tehlike nedeniyle 100 metre derinliği olan göldeki çalışmalara ara verildi.



ÖZEL EKİP TALEP EDİLECEK



Bolu merkezine 70 kilometre uzaklıktaki baraj gölüne çalışmaları incelemek için gelen Bolu Valisi Aydın Baruş, umutlu bekleyişlerini sürdüren ailelere telkinlerde bulunarak destek oldu. Vali Baruş, pazartesi gününe kadar gölde boğulduğu düşünülen 2 kişiye ulaşılamaması durumunda Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı'ndan özel ekip talep edeceklerini söyledi.



- Mengenbolu