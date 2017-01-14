ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
Furkan Özçelik'in cesedinin bulunmasının ardından 9 kişilik ekip, 3 kez daha dalış yaparak arama çalışmalarını sürdürdü. Göl içinde olduğu düşünülen Halil Tor, yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda bulunamadı. Çalışmalara suyun dondurucu derecede soğuk olması ve görüş mesafesinin bulunmaması nedeniyle bugünlük ara verildi.
Gölde Kaybolan 2 Balıkçıdan Birinin Cesedine Ulaşıldı (2)
ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİFurkan Özçelik'in cesedinin bulunmasının ardından 9 kişilik ekip, 3 kez daha dalış yaparak arama çalışmalarını sürdürdü.
ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ
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