Gölde Kaybolan 2 Balıkçıdan Birinin Cesedine Ulaşıldı (2)

ÇALIŞMALARA ARA VERİLDİ



Furkan Özçelik'in cesedinin bulunmasının ardından 9 kişilik ekip, 3 kez daha dalış yaparak arama çalışmalarını sürdürdü. Göl içinde olduğu düşünülen Halil Tor, yaklaşık 3 saat süren çalışmalarda bulunamadı. Çalışmalara suyun dondurucu derecede soğuk olması ve görüş mesafesinin bulunmaması nedeniyle bugünlük ara verildi.