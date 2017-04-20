Gölcük'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Gölcük ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Gölcük ilçesindeki trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Kazım Karabekir Caddesi'nde Hüseyin Yılmazer yönetimindeki 41 H 7673 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı.
Yan yatan araçta sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Kazada hafif yaralanan Yılmazer, sağlık ekiplerince ambulansta tedavisi yapıldı.