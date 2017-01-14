Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Fehmi Gezginer yönetimindeki 41 P 1185 plakalı servis minibüsü, Düzağaç Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'nda kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada yaralanan minibüs şoförü Gezginer, 112 Acil Sağlık ekibince Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Gölcük'te Trafik Kazası: 1 Yaralı
Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Gölcük ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
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