Gölcük'te Resim Sergisi Açıldı

Gölcük ilçesinde, ressam Reyhan Yılmaz'ın resimlerinin sergilendiği "Hisler Karma Sergisi" törenle açıldı.



Değirmendere Kültür Sanat Merkezi'nde, Yılmaz'ın 5 ay süren çalışmalarının yer aldığı serginin açılışına Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş ve davetliler katıldı.



Ellibeş, açılışta yaptığı konuşmada, bir birinden güzel eserler ortaya koyan ressam Yılmaz'ı tebrik etti, başarılarının devamını diledi.



Ressam Reyhan Yılmaz da ikinci sergisini açtığını belirterek, "İlk sergimi İzmit Güzel Sanatlar Sergi Salonu'nda gerçekleştirmiştim. Şu anda 5 ayda yaptığım yağlı boya, akrilik, kuru boyadan oluşan 33 resmimi sergiliyorum. Bana ait bir atölyem yok. Annem ve babam, evin içerisinde bana küçük bir çalışma yeri yaptılar. Resimlerimi burada yapıyorum. Yapılan işin beğenilmesi insana onur veriyor." diye konuştu.



Serginin 1 hafta boyunca açık kalacağı bildirildi.