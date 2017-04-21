Gölcük'te Lapa Lapa Kar Yağdı

BOLU'nun doğa harikalarından Gölcük Tabiat Parkı'nda lapa lapa kar yağdı.



Gece hava sıcıklığının sıfır dereceye kadar düştüğü kentte sağanak yağmur etkili olurken, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı'nda lapa lapa yağan kar ile birlikte yeşil alanlar yer yer beyaz örtüyle kaplandı. Çam ormanları arasında saklı Gölcük'teki restoranda çalışanlar, Nisan ayının sonlarında yağan karın şaşkınlığını yaşadı. Çalışanlar kar yağışı eşliğinde selfie çekti. - Bolu