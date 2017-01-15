Gölcük Ortaokulu'na Spor Salonu Yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Ortaokulu'na spor salonu inşa ediyor.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi okullara spor alanı kazandırmaya devam ediyor. Öğrencilerin sağlıklı ve modern ortamlarda her türlü hava şartlarından etkilenmeden spor yapabilmeleri sağlamak amacıyla okullara spor salonu inşa ediliyor. Bu salonlardan birine de Gölcük Ortaokulu'nda başlandı. Yapının zemin temel uygulamaları devam ediyor. Yaklaşık bin 100 metrekare alan üzerine kurulan spor salonu içerindeki antrenman odalarıyla toplam bin 100 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Yapının zemin katında 28x15 ebatlarında ortak kullanımlı basketbol sahası, 9x18 metrekare ölçülerinde voleybol sahası yer alacak. Salonda 220 kişilik tribün antrenör odası, soyunma odaları duşlar bulunacak. Spor salonunun birinci katında ise sportif faaliyetlerin yapılabilmesi için toplam 360 metrekare ebadında 3 adet salon yapılacak. Yapının tamamında 33 ton demir, 15 ton hasır çelik, 115 ton yapı çeliği ve yaklaşık bin metreküp beton kullanılacak. - KOCAELİ