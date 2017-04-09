Gölcük manzarası beyaza büründü



BOLU - Bolu'nun doğal güzelliklerinden olan Gölcük Tabiat Parkı, Nisan ayında yağan karla beyazlara bürünerek hafta sonunu geçirmek için gelen tatilcileri büyüledi.

Bolu'da dün başlayan kar yağışı tatilcilerin gözdesi olan Gölcük Tabiat Parkı'nı beyazlara bürüdü. Çam ağaçlarıyla kaplı olan Gölcük Tabiat Parkı yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplanırken, tatilciler oluşan manzara karşısında keyifli anlar yaşadılar. Gölün kenarında bulunan iskelede bol bol fotoğraf çektiren tatilciler, bisikletleriyle göl çevresinde tur atarak zaman geçirdiler.

Gölcük Tabiat Parkı'na gelerek baharda nasıl bir görüntüsü olduğunu merak eden tatilciler ise, kar yağışıyla birlikte beyazlara bürünen Gölcük'ü görünce oldukça şaşırdıklarını ifade ettiler. Ankara'dan ailesiyle birlikte hafta sonu için Gölcük'e gelen bir vatandaş, "yeşil bir manzara bekliyorduk ama bembeyaz bir manzarayla karşılaştık Gölcük'te. Ama böylesi de çok güzel, bu halini hiç görmemiştik. Hafta sonu şehir stresinden arınmış olduk" şeklinde konuştu.

(FC