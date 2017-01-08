Gölcük Kent Konseyi Genel Kurulu'na Doğru

KOCAELİ (AA) - Gölcük Kültür Dernekleri Platformu Dönem Başkanı Bülent Denlikol, kent konseyinde aktif görev istediklerini söyledi.



Denlikol, gazetecilere yaptığı açıklamada, Gölcük Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu'nun 10 Ocak Salı günü toplanacağını hatırlattı.



Gölcük'teki 19 derneği içinde barındıran Gölcük Kültür Dernekleri Platformunun da Gölcük Kent Konseyi'nde yer almasını talep ettiklerini belirten Denlikol, şunları söyledi:



"Platformumuz, kurulduğu günden bu yana ilçemizde önemli bir birlikteliğin sembolü olmuştur. Yapmış olduğumuz çalışmalarla ilçemizdeki bu birlikteliği her kesime yaymak için çaba harcadık. Bizim, platform olarak Gölcük Kent Konseyi'ne önemli bir çağrımız var. Gölcük Kent Konseyi Olağan Genel Kurulu yapılacak. Platformumuzun da konseyin yönetimine dahil edilmesini istiyoruz. Bilindiği gibi kent konseyinin yürütme kurulunda, neredeyse her kurumdan bir temsilci bulunuyor. Bizler de Gölcük Kültür Dernekleri Platformu olarak kent konseyinin yürütme kurulunda aktif görev almak istiyoruz. Kent konseyinde aktif görev istiyoruz. Bu çağrının kent konseyince kabul edilmesini talep etmekteyiz."