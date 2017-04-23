Gölcük Kar Yağışına Rağmen Tatilcileri Ilgi Odağı Oldu - Bolu

Kar yağışının ardından doğal güzellikleri ile ünlü Gölcük Tabiat Parkı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.



Bolu kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta yer alan tabiat parkında, dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yerini gece kar yağışına bıraktı.



Yağışın devam ettiği ve kar kalınlığının 15 santimetreye ulaştığı Gölcük'te, nisan ayında tabiat beyaza büründü.



Hafta sonunu fırsat bilerek tabiat parkına akın eden tatilciler, göl etrafında yürüyüş yaparak, fotoğraf çekerek, oluşan güzel manzaralar eşliğinde zaman geçirdi.



Öte yandan doğal güzellikleri ile ünlü Abant Tabiat Parkı'nda da kar yağışı aralıklarla devam ederken, kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.